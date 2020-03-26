В Улан-Удэ мальчик упал с лестницы в торговом центре

Полиция проводит проверку



Неделю назад, 16 марта, в торговом центре Улан-Удэ с лестницы упал 7-летний мальчик. При падении ребёнок получил травмы, он был госпитализирован.



- По информации родственников, ребёнок получил травмы при падении в торговом центре. В настоящее время по данному факту сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка. Решается вопрос о назначении ряда необходимых экспертиз. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



По предварительным данным, мальчик упал с третьего на второй этаж. Недавно ребёнка выписали из больницы.







