Полиция проводит проверку
Неделю назад, 16 марта, в торговом центре Улан-Удэ с лестницы упал 7-летний мальчик. При падении ребёнок получил травмы, он был госпитализирован.
- По информации родственников, ребёнок получил травмы при падении в торговом центре. В настоящее время по данному факту сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка. Решается вопрос о назначении ряда необходимых экспертиз. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
По предварительным данным, мальчик упал с третьего на второй этаж. Недавно ребёнка выписали из больницы.
В Улан-Удэ мальчик упал с лестницы в торговом центре
Происшествия, Фото:
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