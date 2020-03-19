 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Марта

18 Марта

Популярное

В Бурятии на территории храма сгорел сарай

В Бурятии на территории храма сгорел сарай
Происшествия, 
Пожар произошёл на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского

Сегодня в 06:55 утра в селе Мухоршибирь на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании надворной постройки на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского.

На момент прибытия пожарных сарай был объят огнём полностью. В результате пожара постройка уничтожена огнём на площади 9 кв.м.

- Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем: рядом со строением ссыпался горячий шлак из котельной, из-за которого воспламенилась стена сарая. Чтобы избежать пожара по этой причине помните, что зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой! Ссыпать их необходимо в специально отведённое для них, безопасное место - вдали от легковоспламеняющихся материалов, - отметили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 



пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на территории храма сгорел сарай
В Бурятии на территории храма сгорел сарай
Происшествия, 19.03.2020
Пожар произошёл на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского
Двое забайкальцев пытались рассчитаться за продукты поддельной купюрой
Двое забайкальцев пытались рассчитаться за продукты поддельной купюрой
Происшествия, 19.03.2020
Фальшивые пятитысячные купюры один из подозреваемых купил через интернет
Упавшее дерево обесточило дома улан-удэнцев
Упавшее дерево обесточило дома улан-удэнцев
Происшествия, 19.03.2020
Инцидент произошёл вчера вечером
В Улан-Удэ на пожаре погибли 2 человека
В Улан-Удэ на пожаре погибли 2 человека
Происшествия, 18.03.2020
Вероятно, причиной пожара стала незатушенная сигарета
Житель Бурятии украл у женщины деньги со счёта
Житель Бурятии украл у женщины деньги со счёта
Происшествия, 18.03.2020
Он обналичил чужие 11 тысяч рублей и потратил их на еду и алкоголь
В Улан-Удэ среди гаражей нашли учебную гранату
В Улан-Удэ среди гаражей нашли учебную гранату
Происшествия, 18.03.2020
На место выезжали сотрудники ОМОН

Житель Бурятии, убивший женщину, получил 12 лет колонии
Житель Бурятии, убивший женщину, получил 12 лет колонии
Происшествия, 18.03.2020
Он убил пенсионерку в день освобождения из мест лишения свободы
Жителя Иркутской области обманули мошенники
Жителя Иркутской области обманули мошенники
Происшествия, 18.03.2020
Сейчас аферистов разыскивают полицейские
В Улан-Удэ ночью горел дом
В Улан-Удэ ночью горел дом
Происшествия, 18.03.2020
Пожар тушили 17 человек
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 18.03.2020
Из-за этого было закрыто движение трамваев
В Иркутске поймали серийного грабителя
В Иркутске поймали серийного грабителя
Происшествия, 17.03.2020
Оперативник увидел, как мужчина выбегает из подъезда с женской сумкой  
В Улан-Удэ «Урал» въехал в трамвай
В Улан-Удэ «Урал» въехал в трамвай
Происшествия, 17.03.2020
ДТП произошло на пересечении улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов
В Бурятии горели тепляк и надворные постройки
В Бурятии горели тепляк и надворные постройки
Происшествия, 17.03.2020
Пожары произошли из-за короткого замыкания и попадания искр на потолок
Забайкалка украла 8 тысяч у своего дедушки
Забайкалка украла 8 тысяч у своего дедушки
Происшествия, 17.03.2020
Она без спроса взяла чужой телефон и перевела деньги на свою карту

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^