В Бурятии на территории храма сгорел сарай

Пожар произошёл на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского
Сегодня в 06:55 утра в селе Мухоршибирь на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании надворной постройки на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского.
На момент прибытия пожарных сарай был объят огнём полностью. В результате пожара постройка уничтожена огнём на площади 9 кв.м.
- Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем: рядом со строением ссыпался горячий шлак из котельной, из-за которого воспламенилась стена сарая. Чтобы избежать пожара по этой причине помните, что зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой! Ссыпать их необходимо в специально отведённое для них, безопасное место - вдали от легковоспламеняющихся материалов, - отметили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожар произошёл на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского
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