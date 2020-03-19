В Бурятии на территории храма сгорел сарай

- Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем: рядом со строением ссыпался горячий шлак из котельной, из-за которого воспламенилась стена сарая. Чтобы избежать пожара по этой причине помните, что зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой! Ссыпать их необходимо в специально отведённое для них, безопасное место - вдали от легковоспламеняющихся материалов, - отметили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.









Сегодня в 06:55 утра в селе Мухоршибирь на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании надворной постройки на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского.На момент прибытия пожарных сарай был объят огнём полностью. В результате пожара постройка уничтожена огнём на площади 9 кв.м.