В Бурятии лесники отпускали нарушителей за взятки

На двух работников Еравнинского лесничества возбудили уголовные дела
В Еравнинском районе двое работников местного лесничества обвиняются в получении взяток, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в июне и августе 2019 года участковый лесничий отдела организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства при проверке лесовозов в двух случаях выявил нарушения. Он потребовал взятку от владельцев груза в размере 20 тысяч, обещая не привлекать к ответственности и не изымать древесину. Таким образом, он получил 40 тысяч рублей.
Помимо этого, в октябре 2019 года обвиняемый вместе с ещё одним лесничим в ходе рейда обнаружил на пилораме лесовоз, с которого разгружали древесину без необходимых документов. Лесничие потребовали у владельцев груза взятку в 30 тыс. рублей. Взамен не стали изымать древесину, задерживать виновных и их лесовоз.
Деньги они поделили между собой и потратили на личные нужды.
Уголовные дела были возбуждены на основании материалов управления экономического безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии. Расследование началось после того, как потерпевшие обратились в полицию.
С одного из обвиняемых взята подписка о невыезде. Второго будут просить заключить под стражу.
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