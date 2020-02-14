В Чите девушка воровала сумки отдыхающих

Сыщики подозревают её в двух кражах



В полицию Читы поступило заявление от 39-летней местной жительницы. В кафе у неё украли сумку с 10 тыс рублей и важными личными документами. Женщина сама оставила сумку без присмотра на стуле.



Сыщики просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы преступницы. Подозреваемой оказалась 29-летняя ранее судимая за кражи местная жительница.



Сотрудники уголовного розыска установили её причастность к другому преступлению. Она также украла сумку, в которой находились семь тысяч рублей и телефон, принадлежащей жительница посёлка Кадала, в этом же увеселительном заведении.



По фактам хищений возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





