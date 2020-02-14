В Чите девушка воровала сумки отдыхающих

Сыщики подозревают её в двух кражах
В полицию Читы поступило заявление от 39-летней местной жительницы. В кафе у неё украли сумку с 10 тыс рублей и важными личными документами. Женщина сама оставила сумку без присмотра на стуле.
Сыщики просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы преступницы. Подозреваемой оказалась 29-летняя ранее судимая за кражи местная жительница.
Сотрудники уголовного розыска установили её причастность к другому преступлению. Она также украла сумку, в которой находились семь тысяч рублей и телефон, принадлежащей жительница посёлка Кадала, в этом же увеселительном заведении.
По фактам хищений возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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