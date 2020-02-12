Авария произошла на федеральной трассе «Байкал»
Накануне, 11 февраля, около 16 часов в Прибайкальском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП. В районе села Таловка из-за снегопада 42-летняя женщина-водитель «Хонды Цивик» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. «Хонда» столкнулась с «Тойотой Короллой».
В результате пострадала 42-летняя пассажирка «Тойоты». Она была госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водители рассказывали, что из-за снегопада накануне на трассе одно время была почти нулевая видимость. Скорость приходилось сбрасывать до 20-30 км/час.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на улице Терешковой в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала пенсионерка, перебегавшая дорогу на «красный».
В Бурятии женщина пострадала в ДТП из-за снегопада
Происшествия, Фото:
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