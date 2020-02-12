Наезд произошёл на улице Терешковой
Накануне, 11 февраля, в 18 часов на улице Терешковой в Улан-Удэ под колёса попала 69-летняя пенсионерка. Её на регулируемом пешеходном переходе сбил 26-летний водитель «Тойоты Креста».
Пенсионерка перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора в сторону трамвайной остановки.
Пожилая женщина с травмами госпитализирована в БСМП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на перекрёстке улиц Советская и Шмидта столкнулись «Тойота Аллион» и «Тойота Королла».
В Улан-Удэ сбили пенсионерку, перебегавшую на «красный»
Происшествия, Фото:
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