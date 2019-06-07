В Улан-Удэ «Ниссан» совершил аварию задним ходом

Водитель «Ниссан Марч», двигаясь задним ходом с места парковки, совершил столкновение «Хёндай Солярис», который проезжал мимо.Столкновение обошлось без пострадавших.

Сегодня, 7 июня в 15 часов на улице Геологическая в Улан-Удэ произошло ДТП.