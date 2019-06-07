Сегодня, 7 июня в 15 часов на улице Геологическая в Улан-Удэ произошло ДТП.
Водитель «Ниссан Марч», двигаясь задним ходом с места парковки, совершил столкновение «Хёндай Солярис», который проезжал мимо.
Столкновение обошлось без пострадавших.
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07 Июня
06 Июня
10:41
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В Улан-Удэ «Ниссан» совершил аварию задним ходом
Происшествия, Фото:
ДТП произошло на Геологической
Сегодня, 7 июня в 15 часов на улице Геологическая в Улан-Удэ произошло ДТП.
Водитель «Ниссан Марч», двигаясь задним ходом с места парковки, совершил столкновение «Хёндай Солярис», который проезжал мимо.
Столкновение обошлось без пострадавших.
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