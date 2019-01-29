Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

Житель Бурятии украл деньги с помощью найденной SIM-карты

Житель Бурятии украл деньги с помощью найденной SIM-карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
SIM-карта была «привязана» к банковскому счёту

В июле прошлого года 24-летний житель Тарбагатайского района на остановке нашёл сим-карту оператора мобильной связи, которую вставил в свой мобильный телефон.

Через некоторое время на телефон стали поступать смс-сообщения от банка, прочитав которые парень понял, что сим-карта «привязана» к счёту.

Затем с помощью банковской услуги молодой человек перевел на счёт своего знакомого 8 000 руб., которые впоследствии забрал себе, уверив своего друга в том, что деньги принадлежат ему.

- Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако усилиями сотрудников полиции кражу удалось раскрыть, после чего уголовное дело было направлено в суд, - рассказали в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

На суде парень вину в совершении преступления признал полностью. Он пояснил, что полностью возместил потерпевшему причинённый ущерб.

Приговором суда молодой человек был осуждён по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии украл деньги с помощью найденной им SIM-карты
Житель Бурятии украл деньги с помощью найденной им SIM-карты
Происшествия, 29.01.2019
SIM-карта была «привязана» к банковскому счёту
В Улан-Удэ назвали причину крупного пожара на Жердева
В Улан-Удэ назвали причину крупного пожара на Жердева
Происшествия, 29.01.2019
Огонь уничтожил крышу многоквартирного дома
В Москве задержали мужчину, укравшего картину Куинджи
В Москве задержали мужчину, укравшего картину Куинджи
Происшествия, 29.01.2019
Полотно обнаружено полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе
В Братске пьяная молодёжь обстреляла троллейбус
В Братске пьяная молодёжь обстреляла троллейбус
Происшествия, 29.01.2019
Стрельба велась с пневматического пистолета
В Забайкалье мошенники украли с карт пенсионеров 259 тысяч
В Забайкалье мошенники украли с карт пенсионеров 259 тысяч
Происшествия, 29.01.2019
Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых, которые за одни сутки обманным путём похитили у забайкальцев крупные суммы денег
В Улан-Удэ на пожаре погибла старушка
В Улан-Удэ на пожаре погибла старушка
Происшествия, 29.01.2019
Причиной стала непотушенная сигарета
Читинка украла телефон у пенсионера
Читинка украла телефон у пенсионера
Происшествия, 28.01.2019
Девушка попросила телефон позвонить и не вернулась
В Забайкалье экс-директор лесхоза руководил ОПГ «чёрных лесорубов»
В Забайкалье экс-директор лесхоза руководил ОПГ «чёрных лесорубов»
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленники нарубили деревьев на 1,7 миллиона рублей
В Улан-Удэ потушили пожар в доме на Жердева
В Улан-Удэ потушили пожар в доме на Жердева
Происшествия, 28.01.2019
Сильно повреждена кровля многоквартирного дома. ФОТО
Улан-удэнец украл в кафе 4 тысячи
Улан-удэнец украл в кафе 4 тысячи
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленника задержали на общественной остановке
В Иркутской области наркоман отбирал сумки у пенсионерок
В Иркутской области наркоман отбирал сумки у пенсионерок
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленник обвиняется в 5 нападениях
В Забайкалье два брата обокрали дом
В Забайкалье два брата обокрали дом
Происшествия, 28.01.2019
Злоумышленники проникли в дом, разбив окно

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^