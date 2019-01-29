Житель Бурятии украл деньги с помощью найденной SIM-карты

SIM-карта была «привязана» к банковскому счёту



В июле прошлого года 24-летний житель Тарбагатайского района на остановке нашёл сим-карту оператора мобильной связи, которую вставил в свой мобильный телефон.



Через некоторое время на телефон стали поступать смс-сообщения от банка, прочитав которые парень понял, что сим-карта «привязана» к счёту.



Затем с помощью банковской услуги молодой человек перевел на счёт своего знакомого 8 000 руб., которые впоследствии забрал себе, уверив своего друга в том, что деньги принадлежат ему.



- Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако усилиями сотрудников полиции кражу удалось раскрыть, после чего уголовное дело было направлено в суд, - рассказали в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.



На суде парень вину в совершении преступления признал полностью. Он пояснил, что полностью возместил потерпевшему причинённый ущерб.



Приговором суда молодой человек был осуждён по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

