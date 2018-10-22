В Улан-Удэ полыхало здание

Огнём уничтожена 960 квадратных метров крыши неэксплуатируемого помещения



Накануне ночью в 00:36 в Улан-Удэ на улице Лесная в микрорайоне Светлый вспыхнуло неэксплуатируемое здание. На момент прибытия пожарных полыхали крыша и здание изнутри. Существовала угроза перехода пламени соседним строениям.



В результате пожара выгорело изнутри здание на площади 960 кв.м., полностью сгорела крыша.



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Виновник, ущерб и собственник устанавливаются.



Пожар потушили 2:37, на ликвидацию пожара было задействовано 11 человек и 5 единиц техники, сообщают оперативные службы города.



