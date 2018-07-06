Охотник в Якутии застрелил знакомого и его друга



По дороге в лес мужчины остановились для отдыха в охотничьей избушке, где распивали спиртные напитки.



Судя по всему, продолжать путь к месту стоянки мужчина не собирался, и чтобы помешать обнаружить тело погибшего, он решился на второе убийство.



- Для исполнения задуманного он из нарезного охотничьего карабина модели «Вепрь-КМ» произвёл выстрелы в спину и голову потерпевшего, стоящего к нему спиной возле снегохода. С целью скрыть следы совершенного преступления оттащил тело и нарыл его тентом возле избушки, - поясняют в Следкоме.



Некоторые вещи первого убитого мужчины обвиняемый привёз домой и положил под подушку. Так как он жил в доме хозяина вещей, супруга потерпевшего случайно их обнаружила и сообщила об этом в полицию.



Убийцу заключили под стражу.



- Приговором Верховного суда Республики Саха (Якутия) подсудимый признан виновным и приговорён к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключают в СКР.







Суд вынес приговор 32-летнему жителю Якутии за убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление, кражу с причинением значительного ущерба, и незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Саха.В конце сентября прошлого года мужчина со своим знакомым отправился на охоту в местность «Буркан», расположенную на территории Оленекского района.8 октября мужчины поссорились и обвиняемый застрелил приятеля из охотничьего карабина выстрелом в спину. Чтобы спрятать следы преступления он утопил тело в ближайшем водоёме.- Как установлено следствием, после совершения преступления обвиняемый похитил имущество потерпевшего на сумму более 70 тысяч рублей, а также незаконно хранил оружие, принадлежащее потерпевшему, - уточняют в СУ СКР по Республике Саха (Якутия).Затем мужчина направился в село Саскылах Анабарского района и рассказал супруге убитого о том, что тот остался в тундре на месте стоянки. Однако женщина попросила обвиняемого вместе с другим мужчиной отправиться обратно за её супругом.