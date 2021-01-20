Генпрокуратуру просят проверить действия властей Улан-Удэ

Депутаты Госдумы обеспокоены «собачьим» вопросом в столице Бурятии
Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку действий властей Улан-Удэ на предмет исполнения закона об ответственном обращении с животными, сообщают «Известия».
Мэрия города ранее заявила о необходимости приостановить закон об ответственном обращении с животными до тех пор, пока не введут обязательную стерилизацию домашних животных их владельцами и налог на содержание собак. Проблема обострилась в Улан-Удэ после страшных нападений собак на людей.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал предложение мэрии Улан-Удэ о приостановке действий отдельных пунктов федерального закона в части, связанной с режимом «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск».
— Какие ещё законы нужно приостановить в Бурятии? Может быть, действие Конституции там тоже нужно приостановить? – заявил «Известиям» Владимир Бурматов.
Депутат Госдумы расценил это как попытку «прикрыть бездействие» с связи с тем, что не были построены приюты для бездомных животных. «Если у них собаки стали нападать на людей, наказывать нужно муниципальных чиновников», — подчеркнул Владимир Бурматов.
В конце 2020-го и начале 2021 года в Улан-Удэ произошли два случая нападения собак на жителей города. В декабре стая едва не загрызла насмерть 20-летнюю девушку, а в январе собаки покусали 11-летнего мальчика. Сейчас оба пострадавших проходят лечение в Москве.
Позиция властей Улан-Удэ, изложенная на странице мэра в Instagram, сводится к тому, что закон об ответственном обращении с животными нужно приостановить, пока не будет принят ряд мер. Так, владельцы домашних собак должны в обязательном порядке стерилизовать своих питомцев (за исключением случаев разведения породистых собак) и оплатить сбор на собак (в форме налога на имущество) — эти средства пойдут на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными. Необходимо также организовать приобретение и содержание собак свыше 25 см в холке по особым разрешениям.
Как пояснил «Известиям» зампред комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Владимир Соснин, такое решение было принято после участившихся случаев нападения животных на людей.
— Поступают обращения граждан о том, что на людей нападают животные, в том числе те, которые прошли процесс стерилизации и были выпущены обратно. Администрация города Улан-Удэ собрала замечания и предложения и направила их в адрес главы Бурятии, — рассказал Владимир Соснин.
В управлении ветеринарии Бурятии «Известиям» сообщили, что считают целесообразной корректировку федерального закона № 498-ФЗ об ответственном обращении с животными. Они видят необходимость введения безвозвратного отлова животных с последующим умерщвлением гуманными методами агрессивных, а также родившихся и выросших в условиях улицы особей — сейчас закон предусматривает содержание агрессивных животных в приюте пожизненно.
Власти республики считают необходимым разработать и утвердить положения о проведении оценки численности бездомных животных, подлежащих отлову, с учетом специфических условий регионов, а также создать единую информационную систему для ведения учета животных, нормативные правовые акты на федеральном уровне по определению агрессивности животных без владельцев.
Сейчас минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных. Предусматривается предоставление регионам на эти цели субсидий из бюджета. Зоозащитники считают, что эта мера может помочь регионам ускорить работу по строительству приютов.
Генпрокуратуру просят проверить действия властей Улан-Удэ
Власть, Фото:
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