Мэрия Улан-Удэ выдвинула радикальные предложения по собакам

- условие приобретения и содержания собак в многоквартирных домах – согласие более чем 75% соседей по подъезду.



Мэрия Улан-Удэ озвучила свои предложения по совершенствованию законодательства в области обращения с безнадзорными животными, и они оказались весьма жёсткими. Соответствующее письмо уже направлено на имя главы Бурятии Алексея Цыденова.«Глава поручил его (письмо – ред.) рассмотреть зампреду правительства Бурятии по АПК и развитию сельских территорий-министру сельского хозяйства и продовольствия, начальнику управления ветеринарии, председателю государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии», - говорится в официальной группе мэрии в Facebook, а также на странице мэра Игоря Шутенкова в Instagram.Сообщается, что инициатива администрации включает в себя комплексные методы работы, в том числе строительство приюта на удалении от города, с тёплыми помещениями, операционной, отделением выхаживания собак.Рассмотрим основные меры, которые они предлагают:- обязательное страхование ответственности владельцев собак;- обязательную стерилизацию (за исключением случаев разведения породистых собак);- обучение и выдачу разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке и др.;- обязательный сбор на собак (в форме налога на имущество) — эти средства пойдут на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными;- Хочу вам процитировать тот самый федеральный закон. В статье 4 этого закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) указано, что «обращение с животными основывается на принципах гуманности, при научно обоснованном сочетании нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства». Сегодня мы видим, что интересы человека, общества, интересы сохранения жизней и здоровья горожан находятся под угрозой. Приостановка действия положений закона конкретно в нашем городе – это жизненно важная необходимость, - считает мэр Игорь Шутенков.- Мы считаем нужным приостановить действие отдельных пунктов федерального закона в части, связанной с режимом «отлов-стерилизация – вакцинация – выпуск». Приостановление видим до момента создания на территории города полноценной комплексной инфраструктуры, о которой я упомянул выше, - добавил он.Тем временем, в соцсетях разгорается дискуссия. Улан-удэнцы шокированы радикальными предложениями:«То есть получается, люди, содержащие собак будут обязаны их кастрировать, если они не породистые с документами, и еще платить налог на содержание бездомных и функционирование муниципальных или республиканских приютов, так?»,«Как вы представляете возможность получения согласия соседей? Перебор кажется»«Почему в других странах нет бродячих собак? Потому что после отлова, если их не берут, через два месяца их усыпляют. Люди спешат разобрать, потому что в объявлениях от приюта так и пишут, дату, когда ее поймали, чтобы люди знали, до какого времени они могут спасти эту собаку. Так делают в США, например, потому что понимают, что бродячих собак в городах не должно быть»«Всех будут содержать люди, у которых есть собаки, они будут платить налоги на содержание бездомных, то есть за себя и за того парня будут собаководы платить»