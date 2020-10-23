 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 октября

22 октября

Популярное

В Бурятии специалистов понудили отправиться на курсы

В Бурятии специалистов понудили отправиться на курсы
Власть,  Фото:pixabay.com
Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок

В Окинском районе Бурятии прокурорская проверка выявила нарушение закона о контрактной системе.

- Установлено, что утверждение конкурсной документации закупки руководством дирекции территорий традиционного природопользования сойотов произведено с нарушением требований закон, - пояснили в прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки на руководителя учреждения наложен штраф в три тысячи рублей.

По требованию прокурора района руководство учреждения приняло меры к повышению квалификации специалистов.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии специалистов понудили отправиться на курсы
В Бурятии специалистов понудили отправиться на курсы
Власть, 23.10.2020
Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок
В Бурятию прибыла делегация Татарстана
В Бурятию прибыла делегация Татарстана
Власть, 23.10.2020
Глава Бурятии обсудил вопросы сотрудничества с заместителем премьер-министра Татарстана
Пётр Мордовской: «У нас нет никакой палочной системы»
Пётр Мордовской: «У нас нет никакой палочной системы»
Власть, 23.10.2020
Зампред правительства прокомментировал работу мобильных групп
Юрий Трутнев посетит Якутию и Бурятию
Юрий Трутнев посетит Якутию и Бурятию
Власть, 21.10.2020
Визит запланирован на пятницу
В Бурятском УФАС назначен замруководителя
В Бурятском УФАС назначен замруководителя
Власть, 21.10.2020
Инесса Баглаева назначена на должность начальника отдела контроля закупок
Администрация Улан-Удэ ограничила приём граждан
Администрация Улан-Удэ ограничила приём граждан
Власть, 21.10.2020
Это связано с угрозой распространения коронавируса
Прокуратура внесла представление министру природных ресурсов Бурятии
Прокуратура внесла представление министру природных ресурсов Бурятии
Власть, 21.10.2020
Прокуратурой выявлены нарушения при определении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов
В Бурятии оштрафовали районную администрацию
В Бурятии оштрафовали районную администрацию
Власть, 20.10.2020
Прокуратура выявила нарушение
В администрации Иркутска прошли новые кадровые назначения
В администрации Иркутска прошли новые кадровые назначения
Власть, 19.10.2020
Расторгнуты трудовые договора с директорами двух муниципальных предприятий
Глава Бурятии обратился к родителям школьников
Глава Бурятии обратился к родителям школьников
Власть, 18.10.2020
«Вводить какой-либо запрет — это всегда тяжёлое решение», написал Алексей Цыденов в соцсети
Глава Бурятии провёл совещание по вопросам Баунтовского района
Глава Бурятии провёл совещание по вопросам Баунтовского района
Власть, 09.10.2020
Рабочие поездки главы в районы временно заменили онлайн-совещаниями
Глава Бурятии назначил замминистра финансов
Глава Бурятии назначил замминистра финансов
Власть, 08.10.2020
Прошлый замминистра отработала на этом посту 23 года
МВД Бурятии подало в суд на депутата-коммуниста
МВД Бурятии подало в суд на депутата-коммуниста
Власть, 08.10.2020
В иске заявляется о «подрыве авторитета общества к деятельности МВД»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^