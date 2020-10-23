В Бурятии специалистов понудили отправиться на курсы

Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок



В Окинском районе Бурятии прокурорская проверка выявила нарушение закона о контрактной системе.



- Установлено, что утверждение конкурсной документации закупки руководством дирекции территорий традиционного природопользования сойотов произведено с нарушением требований закон, - пояснили в прокуратуре.



По материалам прокурорской проверки на руководителя учреждения наложен штраф в три тысячи рублей.



По требованию прокурора района руководство учреждения приняло меры к повышению квалификации специалистов.

