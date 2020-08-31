Бывший пограничник стал замминистра здравоохранения Забайкалья

Власть, Фото: пресс-служба минздрава Забайкальского края

Андрей Балуев – выпускник Читинского мединститута



Андрей Балуев назначен на должность первого заместителя министра здравоохранения Забайкальского края на основании распоряжения главы региона. 31 августа первый замминистра приступил к своим обязанностям в министерстве здравоохранения Забайкалья.



Андрей Балуев окончил Читинский государственный медицинский институт в 1987 году. После получения профессионального образования работал в гастро-гематологическом отделении краевой детской клинической больницы. В 1991 году поступил на военную службу в пограничные войска. Далее свою профессиональную деятельность осуществлял на различных должностях.



В 2020 году по достижению предельного возраста пребывания на военной службе Андрей Балуев уволен в запас с должности заместителя начальника медико-санитарной части, начальника поликлиники медико-санитарной части УФСБ России по Забайкальскому краю. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

