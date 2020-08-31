Андрей Балуев – выпускник Читинского мединститута
Андрей Балуев назначен на должность первого заместителя министра здравоохранения Забайкальского края на основании распоряжения главы региона. 31 августа первый замминистра приступил к своим обязанностям в министерстве здравоохранения Забайкалья.
Андрей Балуев окончил Читинский государственный медицинский институт в 1987 году. После получения профессионального образования работал в гастро-гематологическом отделении краевой детской клинической больницы. В 1991 году поступил на военную службу в пограничные войска. Далее свою профессиональную деятельность осуществлял на различных должностях.
В 2020 году по достижению предельного возраста пребывания на военной службе Андрей Балуев уволен в запас с должности заместителя начальника медико-санитарной части, начальника поликлиники медико-санитарной части УФСБ России по Забайкальскому краю. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Бывший пограничник стал замминистра здравоохранения Забайкалья
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сергей Ханхареев обратился к школьникам, учителям и родителям
У Михаила Мурашко насыщенная рабочая программа
На приём обратились семь родителей
Нарушения в ходе проверки обнаружила прокуратура
Власть, 30.08.2020
На службу Алексей Цыденов пришёл с женой
Власть, 29.08.2020
Алексей Цыденов предупреждает жителей о сложном эпидсезоне
В Забайкальском крае продолжается подготовка к единому дню голосования
Сергей Ханхареев просит всех жителей Бурятии последовать его примеру
Приём заявок начался 28 августа
Бывшие и нынешние политики считают арест экс-замминистра Натальи Бухольцевой излишне суровой мерой
В этом сезоне возможно сочетание гриппа и коронавируса
Правительство Бурятии, Общественная палата республики и ОАО «РЖД» подписали меморандум
Известный блогер-урбанист поделился своим мнением на счёт экопарковок
Власть, 27.08.2020
Прежде он возглавлял отдел развития физической культуры и массового спорта
Власть, 27.08.2020
Игорь Шутенков ждёт, как проголосует популярный урбанист в его опросе