В Бурятии налоговая возобновляет приёмы

Приём в налоговых органах возобновится для записавшихся заранее



С 15 июня возобновляется приём и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях по Бурятии. Но только для записавшихся на приём через сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию» или через единый контакт-центр ФНС России 8 (800) 222-22-22. Люди, пришедшие на приём без предварительной записи, обслуживаться не будут, сообщили в пресс-службе УФНС по Бурятии.



Кроме того, вплоть до особого распоряжения не будут принимать налогоплательщиков на территориально-обособленных рабочих местах (ТОРМ) в районах республики.



Ранее приём и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах инспекций и ТОРМ были приостановлены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения COVID-19.



Рекомендуется посещать налоговые органы при наличии масок и перчаток.



Решить большинство вопросов по налогам можно удаленно. На сайте Службы доступны более 50 онлайн-сервисов. В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.



Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета, через сервис «Уплата налогов и пошлин».



Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН, подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и другое.





