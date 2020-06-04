С иском в суд обратился прокурор
Под контролем судебных приставов муниципальные власти обеспечили три села в Бичурском районе - Ара-Киреть, Дунда-Киреть, Сухой Ручей - противопожарным водоснабжением. С таким требованием в интересах жителей сельской местности выступил в суде прокурор района, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
С наступлением тёплого времени года муниципалитет приступил к исполнению судебного решения, оборудовав подъездные пути к резервуарам для заправки пожарных машин водой, а также установив на территории поселения соответствующие знаки, указывающие направление движения к водоёмам и их расстояние.
На сегодняшний день решение суда, направленное для обеспечения противопожарных мер, исполнено в полном объёме.
Три села в Бурятии обязали поставить резервуары с водой
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