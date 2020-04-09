Глава Бурятии рассказал «России 24» о борьбе с коронавирусом

По словам Алексея Цыденова, в республике организован режим «взаимоподдержки, взаимовыручки»
Глава Бурятии Алексей Цыденов 8 апреля рассказал о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией и об эпидемиологической ситуации в республике в эфире телеканала «Россия 24» по Скайпу.
Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 9 апреля за весь период в Бурятии зарегистрировано 60 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Из 60 человек 9 успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. Таким образом, число болеющих составило 50 человек.
Алексей Цыденов в эфире рассказал, что на сегодня республика полностью обеспечена - есть запасы в соответствии с нормативными расчётами: и койки, и кислородные койки, и ИВЛ, и реанимационные отделения.
- Приостановлены диспансеризация и профосмотры, но кому по состоянию необходима помощь – мы оказываем. У нас есть больничные места, работает Республиканская больница, БСМП. И онкологических больных принимаем. То есть пока ситуация у нас достаточно стабильная. Большого ущемления прочих больных нет, люди все равно получают медицинскую помощь, - рассказал глава Бурятии.
Он поделился, что в республике действует режим самоизоляции, но некоторым предприятиям разрешается работать «при условии, что предприятие принимает на себя обязательство соблюдения всех санитарно-эпидемиологических правил и всех мер безопасности на рабочих местах», отметил глава.
На вопрос о соблюдении жителями республики ограничительных мер, Алексей Цыденов ответил:
- Люди у нас, к радости, дисциплинированные и ответственные. Очень ответственно подошли. У нас высокий процент людей, которые находятся дома и никуда не выходят. Это позволяет быстрее справиться с ситуацией, и взять под контроль распространение коронавируса, - сказал он.
Также глава Бурятии рассказал, что в тупиковых районах, по которым не идут федеральные дороги, есть контроль соблюдения режима самоизоляции. «Перекрытия дорог нет, ограничения движения транспорта нет. Просто на въезде в районе могут остановить машину, замерить температуру и убедиться, что человек едет домой или по служебной необходимости. Если это какие-то необоснованные поездки: кто-то поехал на рыбалку или коллективный отдых на природе, то такие жители просто развернутся и поедут домой для соблюдения режима ограничения», объяснил глава.
Помимо этого, Алексей Цыденов отчитался о работе дежурных групп в детских садах и организации дистанционного обучения в школах. Он отметил работу штабов волонтёрского движения, «горячих» линий и, в целом, рассказал, как жители Бурятии активно помогают нуждающимся в период самоизоляции.
- Такой у нас режим взаимоподдержки, взаимовыручки организован всем обществом. Не только на уровне государственных органов, но и самими неравнодушными и активными гражданами. Хотелось бы это отдельно отметить, и их за это поблагодарить, - добавил Цыденов.
Глава Бурятии рассказал «России 24» о борьбе с коронавирусом
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