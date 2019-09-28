На двух бывших вице-премьеров правительства Забайкалья возбудили дела

Виктор Паздников и Марина Кириллова подозреваются в сокрытии налогов



Возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших вице-премьеров правительства Забайкальского Марины Кирилловой и Виктора Паздникова. Они стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов. Информация об этом появилась на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю.



Марина Кириллова подозревается в организации и руководстве сокрытием денег, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Кириллова с 2016 года работала заместителем председателя правительства края – министром финансов. 8 сентября она победила на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания и сейчас переходит на работу в краевой парламент.



Виктор Паздников подозревается в пособничестве Кирилловой. Виктор Паздников был министром территориального развития с 2016 года. Он уволился по собственному желанию 24 сентября.



По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемые использовали свои должностные полномочия для сокрытия руководством акционерного общества «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (ЗабТЭК) денежных средств, которые должны были пойти на взыскание недоимков по налогам.



- Министр финансов Кириллова, зная о наличии у АО «ЗабТЭК» задолженности по налогам на сумму более 60 млн рублей, а также, что налоговой инспекцией выставлены инкассовые поручения на счета «ЗабТЭК», разработала схему, которая позволила обществу рассчитываться со своими поставщиками, минуя собственный расчётный счет. Для этого были использованы положения регионального законодательства, предусматривающие выплату субсидий поставщикам тепловой энергии. Кириллова привлекла к незаконной схеме министра территориального развития Паздникова, по указания которого субсиидии, предназначенные «ЗАбТЭК» были перечислены на счета другого юридического лица, что позволило «ЗАбТЭК» производить расчёты с контрагентами, минуя собственные счета, - говорится в сообщении Следственного управления.



Производство расследования поручено следователям четвертого отдела по расследованию особо важных дел.



Следователи уже провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства фигурантов уголовного дела.



Ранее уголовное дело было возбуждено и в отношении руководства АО «ЗабТЭК».

