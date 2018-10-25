Минтранс предложил устанавливать стоимость проезда в общественном транспорте в зависимости от времени суток
Соответствующее предложение рассмотрят в правительстве в комплексе мер по развитию городского транспорта, сообщают «Известия».
Подобные динамические тарифы широко используются в мире, например, в Лондоне.
По мнению экспертов, наибольшую выгоду принесёт снижение цен на поездки в дневные часы. Подобная мера поможет разгрузить транспорт в часы пик и заполнить его в середине дня, когда он пустует.
Специалисты полагают, что местные власти, желая избежать протестов горожан, также придут к решению об уменьшении стоимости дневного проезда.
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас жители Сотниково собирают подписи против повышения тарифа на проезд. С понедельника он повысится с нынешних 28-ми сразу до 37 рублей.
Минтранс предложил связать стоимость проезда со временем суток
Власть, Фото:
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