«Пущай потерпят пассажиры! 129- й лучший в мире!»
Как сообщал «Байкал-Dailу», с 29 октября резко увеличится тариф на проезд в маршрутках №№ 129 и 177 от Улан-Удэ до пригородного Сотниково. Цена вырастет с нынешних 28-ми сразу до 37 рублей.
Жители Сотниково крайне возмущены – маршруток и так не хватает, ездить приходится в битком набитых салонах, так ещё и проезд подорожает сразу на 9 рублей. В минтрансе Бурятии, в свою очередь, поясняют, что повлиять на ситуацию невозможно – перевозками занимаются частники, которые работают по нерегулируемому тарифу. Впрочем, в министерстве заверяют, что интервал движения сократится, а по маршруту пустят два дополнительных автобуса на 45 мест.
В соцсетях жители Бурятии распространяют стихотворение на злобу дня, которое написал житель Сотниково.
«Люблю маршрут сто двадцать девять!
В него ведь можно только верить!
Да, утром ты его дождешься.
Тридцатым пассажиром в салон ты протолкнёшься.
Но вечером, уставший, стоишь гадаешь:
«А может, зря его ты ожидаешь?»
Не лучше ли на «двойку» сесть
Пока ещё она хоть есть?
А там с Бурвода подберут,
Но правда пятьдесят сдерут.
И вот теперь поднимут цены
Наши водители джентльмены.
Они ведь тоже есть хотят,
У них ведь траты невпопад
Бензин, рессоры, шины, руль,
А денег не хватает – нуль!
Пущай народ заплатит больше
Ведь мы в России, а не в Польше!
Ведь мы не в Индии – там облом
С народом хуже, как со скотом!
Пущай потерпят пассажиры!
129- й лучший в мире!»
Сейчас жители Сотниково собирают подписи против повышения проезда. Листы распространяют в местных магазинах и администрации.
Житель пригорода Улан-Удэ посвятил стихотворение подорожанию проезда
Общество, Фото:
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