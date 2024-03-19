Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата РССС

Общество, Фото: РСШОР РБ

Соревнования проходили в Ярославле



На прошлой неделе в Ярославле состоялся зимний чемпионат Российского студенческого спортивного союза по лёгкой атлетике в помещении. В соревнованиях приняли участие спортсмены вузов Бурятии.



Так, в беге на дистанцию 800 метров у мужчин бронзовую медаль завоевал Максим Любовников с результатом 1:52.90. Спортсмен представлял Бурятский госуниверситет.

