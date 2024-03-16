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Мужчина, живший в лесу, впервые проголосовал в Бурятии

Мужчина, живший в лесу, впервые проголосовал в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он попал в «Шанс» и смог получить паспорт

Уполномоченный по правам человека в Бурятиии Юлия Жамбалова посетила республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».

- Выездная участковая избирательная комиссия задерживалась и проживающие, приняв уполномоченного за члена комиссии, начали приходить в актовый зал с паспортами. Некоторые из них поделились с Юлией Жамбаловой историями своих судеб. Так, 59-летний проживающий рассказал, что большую часть жизни он не имеет своего дома, последние годы жил в лесу, гражданства тоже не имел. Благодаря тому, что попал в «Шанс» он получил паспорт гражданина Российской Федерации и сегодня впервые будет голосовать, - сообщили в аппарате уполномоченного.

Судьба другого жителя республики тоже не может оставить равнодушным. Буквально за два дня до выборов в центр «Шанс» прибыл очередной бездомный с Городской больницы № 2. По его словам, после проведённой операции в декабре 2023 года у него появились пробелы в памяти. Многие моменты жизни он, к сожалению, не помнит. К тому же у него ампутированы конечности, он передвигается на инвалидной коляске, выданной по индивидуальной программе реабилитации.

- Данный гражданин был принят на срочные социальные услуги, была оказана психологическая консультация. В ходе неоднократной беседы были найдены родственники. Используя социальные сети и систему ЕГИСО удалось установить связь с родной сестрой, проживающей в соседнем с Улан-Удэ районе, - добавили в приёмной уполномоченного по правам человека в Бурятии.

Другая подопечная центра «Шанс» уже долгое время ищет и ждёт родственников. В силу жизненных обстоятельств она потеряла своих близких и теперь её семьёй стали сотрудники центра и остальные проживающие центра с похожей судьбой.

Несмотря на такие сложные жизненные перипетии, все они изъявили желание проголосовать на выборах. И даже ампутация жизненно важных органов, потеря памяти, потеря близких и родственников не стала причиной утраты им сознательности и понимания важности участия в выборе лидера и будущего страны.


выборы

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