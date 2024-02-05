Улан-удэнцев вновь призвали не высовываться на улицу





Жителей бурятской столицы вновь предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности. Такое происходит, когда рассеивание вредных примесей затрудняется и в воздухе скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, пыль и дым.



Так называемый режим чёрного неба в городе Так называемый режим чёрного неба в городе объявляли на минувшей неделе и после продлевали его дважды, сняв вечером 2 февраля. А спустя двое суток стало известно, что НМУ первой степени опасности сохранятся с 20:00 5-го числа до 20:00 6-го.



Поскольку воздух в городе опять стал небезопасным, улан-удэнцам советуют как можно реже бывать на улице, воздержаться от поездок на личных авто, свести к минимуму физические нагрузки или же не заниматься спортом на воздухе. А ещё – пить больше жидкости и отказаться от курения.



