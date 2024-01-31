Жителям Улан-Удэ порекомендовали до вечера не выходить на улицу

Воздух очень грязный

По данным Бурятского гидрометцентра, до 20 часов 31 января 2024 года в Улан-Удэ будут наблюдаться условия, при которых вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. В столице Бурятии объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Слабый ветер не выносит вредные вещества из города.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендовало улан-удэнцам в такой период:

- ограничить время пребывания на улице;

- занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

- воздержаться от поездок на личном автотранспорте;

- при возможности сократить выбросы от автономных источников теплоснабжения;

- обеспечить обильное питьё (детям младшего возраста следует давать обычную кипяченую воду, а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания);

- при отсутствии противопоказаний рекомендуется прием поливитаминов, употребление легкоусвояемых, богатых витаминами и минеральными веществами продуктов, овощей и фруктов;

- лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу;

- исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;

- отказаться от употребления алкоголя и по возможности исключить курение.

Справка:

НМУ – это сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы. Источниками вредных примесей чаще всего являются предприятия-загрязнители и автомобили, в выхлопных газах которых содержатся: бенз(а)пирен, формальдегид, оксид углерода и другие продукты сгорания. В Улан-Удэ загрязнению воздуха способствуют ещё и более 60 000 домов с индивидуальным отоплением.