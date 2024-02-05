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В Улан-Удэ энергетики недогревают дома

В Улан-Удэ энергетики недогревают дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В КГХ заявили, что ТГК-14 недогревает квартиры в нескольких микрорайонах

Жители бурятской столицы замерзают в своих квартирах и виной тому – теплоэнергетики. По данным независимой от ресурсоснабжающих организаций системы мониторинга теплоснабжения, на магистральных сетях города наблюдается значительное снижение параметров теплоносителя. 

Мэрия Улан-Удэ сообщила, что ТГК-14 на 10 градусов недогревает многоквартирные дома на Верхней Берёзовке, ПВЗ, Пентагоне и на бульваре Карла Маркса. Комитет городского хозяйства собирается направить в прокуратуру обращение с требованием провести служебное расследование в отношении руководителей компании и дать правовую оценку её действиям.

Вышеупомянутую систему мониторинга теплоснабжения внедрили в 2020 году. Датчики установили в 26 точках на городских котельных и центральных тепловых пунктах. Ранее о каких-либо нарушениях в теплоснабжении становилось известно, когда в квартирах уже было холодно, а сейчас система срабатывает при малейших отклонениях.

При возникновении проблем с отоплением или водоснабжением улан-удэнцев призывают жаловаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если там вопрос не решат, то нужно обращаться уже в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 379-051.

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