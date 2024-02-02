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В районе Улан-Удэ проведут соревнования в честь Сагаалгана

В районе Улан-Удэ проведут соревнования в честь Сагаалгана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также одно из спортивных мероприятий посвятят Дню защитника Отечества

В Советском районе Улан-Удэ состоятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Сагаалгану и Дню защитника Отечества.

10 февраля инструкторы по спорту Советского района проведут зимнее многоборье по национальным спортивным играм (6+), посвящённое Белому месяцу. Спортивное мероприятие пройдёт на универсальной площадке на ул. Гарнизонная, 25.

17 февраля в посёлке Исток, в клубе ТОС «Добрый волшебник» состоится турнир по «Шагай наадан» (0+) в рамках празднования Сагаалгана. 24 февраля здесь же запланирована спортивно-развлекательная программа, посвящённая Дню защитника Отечества (6+).

Возрастное ограничение: 6+.
Советский район Улан-Удэ Бурятия спорт Сагаалган

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