В районе Улан-Удэ проведут соревнования в честь Сагаалгана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также одно из спортивных мероприятий посвятят Дню защитника Отечества



В Советском районе Улан-Удэ состоятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Сагаалгану и Дню защитника Отечества.



10 февраля инструкторы по спорту Советского района проведут зимнее многоборье по национальным спортивным играм (6+), посвящённое Белому месяцу. Спортивное мероприятие пройдёт на универсальной площадке на ул. Гарнизонная, 25.



17 февраля в посёлке Исток, в клубе ТОС «Добрый волшебник» состоится турнир по «Шагай наадан» (0+) в рамках празднования Сагаалгана. 24 февраля здесь же запланирована спортивно-развлекательная программа, посвящённая Дню защитника Отечества (6+).



Возрастное ограничение: 6+.

