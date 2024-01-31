Будет отремонтирована котельная «Квартальная»
В административном центре Мухоршибирского района Бурятии будет модернизирована система теплоснабжения.
Сегодня в селе Мухоршибирь есть 2 теплоисточника. Это котельные «МСО» и «Квартальная». Первая введена в эксплуатацию ещё в 1979 году. Износ её настолько высок, что перспективы реконструкции отсутствуют. Котельная «Квартальная» работает с 2003 года, её мощность выше, но имеется износ оборудования более 60%, в связи с чем эффективность её работы снижена.
Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл осмотр объекта и рассказал, что котельная «Квартальная» будет капитально отремонтирована. А потребителей котельной «МСО» после капремонта присоединят к «Квартальной».
- За счёт снижения потребления угля вредные выбросы в окружающую среду в селе снизятся, а установленные после ремонта современные системы шумозащиты и очистки воздуха позволят минимизировать негативные последствия для населения, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.
В райцентре Бурятии модернизируют систему теплоснабжения
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