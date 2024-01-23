Итоги зимних маршрутных учётов подведут не ранее середины марта
Зимние маршрутные учёты (ЗМУ) расскажут о количестве зверей и птиц на западном берегу Байкала. Эти ежегодные работы уже проходят в Прибайкальском национальном парке, Байкало-Ленском государственном заповеднике и заказниках Тофаларский и Красный Яр в Иркутской области.
- Около 1 000 километров пройдут государственные инспекторы пешком и на лыжах, чтобы определить видовое разнообразие и частоту встречаемости животных. Чтобы результат был наилучшим, погода должна быть безветренной, а снежный покров – устойчивым, с чёткими следами. Предугадать все условия для проведения учётов невозможно, слишком изменчив нрав Байкала… - сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Параллельно с ЗМУ государственные инспекторы в области окружающей среды проведут ещё один вид учёта: в Байкало-Ленском заповеднике копытных подсчитывают с помощью биноклей со льда, когда животные выходят кормиться на так называемые «маряны» — бесснежные склоны с сухой травой.
Итоги зимних маршрутных учётов научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подведут не ранее середины марта, когда можно будет собрать статистику со всех территорий и проанализировать её, сравнив с данными предыдущих лет. Например, в Прибайкальском национальном парке зимние маршрутные учёты (на почти 50 маршрутах) проводятся более 20 лет, а полученные новые статистические данные позволят пополнить и детализировать динамику популяций обитающих здесь видов.
В Иркутской области проводится «снежная перепись» животных
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