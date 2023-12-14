В улан-удэнской колонии прошёл конкурс новогодних открыток

Осуждённые рисовали карандашами, фломастерами и красками



В рамках Дня рождения рождественской открытки в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ провели конкурс на лучшую новогоднюю открытку.



Осуждённые выполнили свои конкурсные работы цветными карандашами, фломастерами и красками.



- Они продемонстрировали свои таланты, изобразив на поздравительных открытках символ 2024 года, зимний пейзаж, атрибуты и персонажей праздника, а также украсив их поздравительными надписями. В завершение конкурса сотрудники воспитательного отдела учреждения рассказали осуждённым о возникновении праздника и появлении первой новогодней открытки в России, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.



Творческие конкурсы в исправительном учреждении проводят регулярно.



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