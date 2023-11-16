Необходимо предварительно записаться
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведёт приём граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Также в приёме примет участие начальник управления муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ
Приём состоится 17 ноября с 14:00 до 15:00 в здании администрации Железнодорожного района Улан-Удэ по адресу: ул. Октябрьская, д. 2. (кабинет 36, 2 этаж).
Для записи необходимо обратиться по телефонам 8 (3012) 45-30-00, 8 (3012) 44-69-84 (доб. номер 0017), 8 (3012) 21-44-98.
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан по вопросам ЖКХ
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