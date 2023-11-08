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Бурятия примет первый подростковый слёт «Росподрос»

Бурятия примет первый подростковый слёт «Росподрос»
Общество,  Фото:pixabay.com
Его проведут сами подростки

В Бурятии пройдёт первый подростковый слёт «Росподрос». Особенность детского форума будет в том, что его проведут сами подростки – члены детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Республике Бурятия. Участники слёта – школьники из города Улан-Удэ и районов республики. Цель первого подросткового слёта «Росподрос» – знакомство, командная работа над решением вопросов по темам «Безопасность детства», «Экология», «Профориентация и самоопределение».

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, слёт пройдёт 24 ноября на базе регионального центра «Асториум». По каждому из тематических направлений откроют работу групп, на площадке которых эксперты и дети рассмотрят поднятые вопросы и попытаются найти им решение.

Также на слёте можно будет понаблюдать за командной работой, цель которой защита проекта. Со школьниками поделятся своими знаниями мастера из разных профессиональных сфер. Они помогут ребятам доработать их инициативы и презентовать на слёте. После защиты командных работ пройдёт голосование, по итогам которого будут определены лучшие проекты, направленные на улучшение школьной, общественной жизни детей. Работы, идеи, концепции, представленные на республиканском слёте, пополнят российский банк «Атласа идей» федерального детского общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка.

– Программа слёта разнообразна и интересна, – рассказали в детском общественном совете. – Мы ожидаем получить от слёта много полезного, настраиваемся на плодотворную работу и на получение положительных эмоций.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, слёт «Росподрос» проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, в рамках национального проекта «Образование», стратегических программ «Подростки России» и «Страна для детей».

Возрастное ограничение: 12+.
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