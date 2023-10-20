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В районе Бурятии сожгут сухую растительность

В районе Бурятии сожгут сухую растительность
Общество,  Фото:pixabay.com
Началась подготовка к следующему пожароопасному периоду

С 16 по 31 октября при благоприятных метеоусловиях, будут произведены контролируемые отжиги сухой растительности на территории муниципального образования «Мухоршибирскиий район» в Бурятии. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к пожароопасному периоду 2024 года.

График отжигов:
- 25 октября – у. Хошун-Узур, у. Харьястка;
- 26 октября – земельный участок под размещение TKO, с. Мухоршибирь;
- 27 октября – у. Кусоты, у. Шинестуй;
- 30 октября – с. Тугнуй, с. Новоспасск, с. Степное;
- 31 октября – местность за MCOШ №2, кладбище.

Ознакомиться с распоряжением можно на сайте Мухоршибирского района, сообщает районная администрация.

Бурятия Мухоршибирский район отжиг пожароопасный период

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