В районе Бурятии сожгут сухую растительность

Началась подготовка к следующему пожароопасному периоду



С 16 по 31 октября при благоприятных метеоусловиях, будут произведены контролируемые отжиги сухой растительности на территории муниципального образования «Мухоршибирскиий район» в Бурятии. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к пожароопасному периоду 2024 года.



График отжигов:

- 25 октября – у. Хошун-Узур, у. Харьястка;

- 26 октября – земельный участок под размещение TKO, с. Мухоршибирь;

- 27 октября – у. Кусоты, у. Шинестуй;

- 30 октября – с. Тугнуй, с. Новоспасск, с. Степное;

- 31 октября – местность за MCOШ №2, кладбище.



Ознакомиться с распоряжением можно на сайте Мухоршибирского района, сообщает районная администрация.



