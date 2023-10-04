Трудившийся там мужчина на треть утратил работоспособность
Житель Бурятии, который ранее работал на одном из золотодобывающих предприятий, отсудил у него 400 тысяч рублей. Взыскать деньги помогли судебные приставы
Как выяснилось, мужчина трудился во вредных условиях, под воздействием шума и локальной вибрации, превышавших предельно допустимый уровень. В итоге он получил профессиональное заболевание и на 30% утратил работоспособность, а после уже не смог вести привычный образ жизни.
Экс-работник решил взыскать с предприятия моральную компенсацию и обратился в суд. Там его требования удовлетворили частично. Компанию обязали выплатить истцу 400 тысяч рублей.
В УФССП по РБ на организацию возбудили исполнительное производство. В итоге она перечислила всю сумму бывшему сотруднику в срок.
Житель Бурятии отсудил у золотодобывающего предприятия 400 тысяч за профзаболевание
Общество, Фото:
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