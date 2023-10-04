Житель Бурятии отсудил у золотодобывающего предприятия 400 тысяч за профзаболевание

Трудившийся там мужчина на треть утратил работоспособность



Житель Бурятии, который ранее работал на одном из золотодобывающих предприятий, отсудил у него 400 тысяч рублей. Взыскать деньги помогли судебные приставы



Как выяснилось, мужчина трудился во вредных условиях, под воздействием шума и локальной вибрации, превышавших предельно допустимый уровень. В итоге он получил профессиональное заболевание и на 30% утратил работоспособность, а после уже не смог вести привычный образ жизни.



Экс-работник решил взыскать с предприятия моральную компенсацию и обратился в суд. Там его требования удовлетворили частично. Компанию обязали выплатить истцу 400 тысяч рублей.



В УФССП по РБ на организацию возбудили исполнительное производство. В итоге она перечислила всю сумму бывшему сотруднику в срок.