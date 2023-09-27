Состоялся конкурс чтецов
В клубе улан-удэнской исправительной колонии №8 прошёл конкурс чтецов среди осуждённых «Я твой сын, Россия!».
На суд жюри участники представили авторские стихотворения. Оценивались выступления по таким критериям как, правильное произношение, знание текста наизусть, эмоциональное воздействие, а также соответствие произведения теме конкурса.
По итогам мероприятия лучшим декламатором стал осуждённый отряда № 7, который сочинил тематическое стихотворение, посвящённое воинам-защитникам, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии осуждённые читали авторские стихи
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