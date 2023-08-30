Были наложены аресты на технику и земельный участок
В Улан-Удэ ТГК-14 и судебные приставы совместно с МУП «Водоканал», АО «Читаэнергосбыт» провели рейдовые мероприятия в отношении потребителей, имеющих задолженность за коммунальные услуги. Мобильные группы выехали по местам жительства должников.
В ходе рейдов наложен арест на бытовую и цифровую технику, а также недвижимое имущество неплательщиков. Должникам, чьи вещи пока не изъяли, выданы повестки с требованием явиться в отдел судебных приставов для дальнейшего разбирательства.
Помимо прочего, в рамках рейдов арестован земельный участок с постройками на нем. Его владельцы имеют долг перед ТГК-14 в размере 76 тысяч рублей.
Чтобы не лишиться ценного имущества, неплательщикам придётся погасить накопившуюся задолженность. В противном случае изъятые предметы и недвижимость будут реализованы, а вырученные денежные средства направлены в счет оплаты коммунальных услуг.
Арест имущества – не единственный инструмент при принудительном взыскании задолженности. Возможно удержание денежных средств с банковских счетов и мест получения дохода должников.
ТГК-14 призывает жителей не копить долги и оплачивать счета за тепло и горячую воду своевременно. Иначе есть риск в любой момент столкнуться с последствиями – подобные рейды проводятся систематически.
Внести платеж за отопление и горячую воду быстро, в любое удобное время можно в мобильном приложении ТГК-14 и на официальном сайте https://www.tgk-14.com/.
В Улан-Удэ ресурсоснабжающие организации и приставы провели рейды по должникам
Общество, Фото:
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