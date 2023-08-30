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В Бурятии благоустроили территорию парка

В Бурятии благоустроили территорию парка
Общество,  Фото:администрация МО "Мухоршибирский район"
Здесь появились лавочки, навес и ограждение

В селе Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии благоустроили территорию парка. Благоустройство велось в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Обветшалое ограждение местного парка отдыха заменено на металлическое. Облагородилась и территория парка, теперь у хонхолойцев есть место для проведения мероприятий на свежем воздухе: ранее установленная сценическая площадка облагорожена красивым навесом, а удобные места отдыха способствуют комфортному времяпровождению.


- Реализуя все запланированные работы по благоустройству парка, мы получили отличное место отдыха для населения, семейных прогулок и встреч с друзьями, возможность для организации активного отдыха взрослого населения, игровых занятий для детей, а также проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, что на сегодня очень актуально, - рассказала и.о. главы СП «Хонхолойское» Юлия Васильева.

Благодаря участию СП «Хонхолойское» в программе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на территории поселения теперь имеется оборудованная детская площадка и каток для зимних развлечений, сообщает администрация района. 

благоустройство

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