В Бурятии благоустроили территорию парка









В селе Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии благоустроили территорию парка. Благоустройство велось в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».Обветшалое ограждение местного парка отдыха заменено на металлическое. Облагородилась и территория парка, теперь у хонхолойцев есть место для проведения мероприятий на свежем воздухе: ранее установленная сценическая площадка облагорожена красивым навесом, а удобные места отдыха способствуют комфортному времяпровождению.- Реализуя все запланированные работы по благоустройству парка, мы получили отличное место отдыха для населения, семейных прогулок и встреч с друзьями, возможность для организации активного отдыха взрослого населения, игровых занятий для детей, а также проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, что на сегодня очень актуально, - рассказала и.о. главы СП «Хонхолойское» Юлия Васильева.Благодаря участию СП «Хонхолойское» в программе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на территории поселения теперь имеется оборудованная детская площадка и каток для зимних развлечений, сообщает администрация района.