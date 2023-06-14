В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке

Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии



В честь 100-летия образования Республики Бурятия с 14 июня по 13 июля в Улан-Удэ проходят музейные выставки с экскурсионным обслуживанием на бурятском языке.



Школьники могут посетить выставки бесплатно, но предварительно нужно записаться в группы до 15 человек.



- Одними из первых посетителей экскурсии стали ребята из Бурятской гимназии №29. Ученики четвёртого класса посещают лагерь дневного пребывания с погружением в бурятскую языковую среду, - сообщили в министерстве образования и науки республики.



График экскурсий:



15 июня - «Сокровища буддийской культуры и искусства» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (возрастное ограничение 6+)

16 июня - «Серебро Бурятии» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (0+)

20 июня - «Достояние республики» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)

21 июня - «Русское искусство» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (6+)

22 июня «Сокровища буддийской культуры и искусства» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (6+)

29 июня «Достояние республики» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)

6 июля - «Калейдоскоп культур» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)

11 июля «Серебро Бурятии» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (0+)

13 июля «Тактильная юрта» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)



Запись на экскурсии по телефонам: 555045, 300096.



