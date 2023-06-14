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В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке

В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии

В честь 100-летия образования Республики Бурятия с 14 июня по 13 июля в Улан-Удэ проходят музейные выставки с экскурсионным обслуживанием на бурятском языке.

Школьники могут посетить выставки бесплатно, но предварительно нужно записаться в группы до 15 человек.

- Одними из первых посетителей экскурсии стали ребята из Бурятской гимназии №29. Ученики четвёртого класса посещают лагерь дневного пребывания с погружением в бурятскую языковую среду, - сообщили в министерстве образования и науки республики.

График экскурсий:

15 июня - «Сокровища буддийской культуры и искусства» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (возрастное ограничение 6+)
16 июня - «Серебро Бурятии» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (0+)
20 июня - «Достояние республики» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)
21 июня - «Русское искусство» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (6+)
22 июня «Сокровища буддийской культуры и искусства» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (6+)
29 июня «Достояние республики» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)
6 июля - «Калейдоскоп культур» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)
11 июля «Серебро Бурятии» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (0+)
13 июля «Тактильная юрта» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)

Запись на экскурсии по телефонам: 555045, 300096.

экскурсия бурятский язык

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