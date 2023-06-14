Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии
В честь 100-летия образования Республики Бурятия с 14 июня по 13 июля в Улан-Удэ проходят музейные выставки с экскурсионным обслуживанием на бурятском языке.
Школьники могут посетить выставки бесплатно, но предварительно нужно записаться в группы до 15 человек.
- Одними из первых посетителей экскурсии стали ребята из Бурятской гимназии №29. Ученики четвёртого класса посещают лагерь дневного пребывания с погружением в бурятскую языковую среду, - сообщили в министерстве образования и науки республики.
График экскурсий:
15 июня - «Сокровища буддийской культуры и искусства» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (возрастное ограничение 6+)
16 июня - «Серебро Бурятии» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (0+)
20 июня - «Достояние республики» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)
21 июня - «Русское искусство» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (6+)
22 июня «Сокровища буддийской культуры и искусства» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (6+)
29 июня «Достояние республики» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)
6 июля - «Калейдоскоп культур» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)
11 июля «Серебро Бурятии» в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (0+)
13 июля «Тактильная юрта» в музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (0+)
Запись на экскурсии по телефонам: 555045, 300096.
В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На республику надвигается сильный ветер
Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии
В парке Хоринска планируют разместить лукодром, пирс на реке и «Древо жизни»
Его приурочат к столетию республики и муниципалитета
Облаву на них устроят на Бурводе
Они заявили, что из-за этого воспитанники ДОУ мёрзнут и болеют
Соответствующий закон подписал президент
В Улан-Удэ летом ещё дважды введут сухой закон
Мероприятие стало подарком к 100-летию республики
Их изъяли у людей, пересекавших госграницу
Дмитрий Попов планировал издать книгу об СВО
Мужчину пришлось госпитализировать принудительно
Отличились выпускники из семи школ
День здоровья проходит 14 июня
По телефону можно узнать свой избирательный участок и как проголосовать на дому