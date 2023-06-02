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Глава Бурятии наградил юбилейной медалью Героя Советского Союза

Глава Бурятии наградил юбилейной медалью Героя Советского Союза
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Борис Соколов приехал в родной Улан-Удэ на юбилей республики

В Улан-Удэ на празднование 100-летие Республики Бурятия прибыл военный контрразведчик, участник боевых действий в Афганистане, Герой Советского Союза, генерал майор Борис Соколов. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил почётному гостю награду - юбилейную медаль к 100-летию Республики Бурятия.

Борис Соколов родился 19 октября 1953 года в Улан-Удэ. После окончания школы поступил в Иркутский авиационный техникум, работал на заводе.

В 1973 году начал службу в Советской армии. В 1978 году окончил Казанское высшее военно-инженерное училище. Окончил Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске.

Капитан Борис Соколов, оперуполномоченный особого отдела КГБ СССР по Туркестанскому военному округу, в 1984-1985 годах находился в спецкомандировке в Афганистане. Указом президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, Борису Иннокентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

100 лет Республики Бурятия Герои Советского Союза медаль

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