Глава Бурятии наградил юбилейной медалью Героя Советского Союза





В Улан-Удэ на празднование 100-летие Республики Бурятия прибыл военный контрразведчик, участник боевых действий в Афганистане, Герой Советского Союза, генерал майор Борис Соколов. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил почётному гостю награду - юбилейную медаль к 100-летию Республики Бурятия.Борис Соколов родился 19 октября 1953 года в Улан-Удэ. После окончания школы поступил в Иркутский авиационный техникум, работал на заводе.В 1973 году начал службу в Советской армии. В 1978 году окончил Казанское высшее военно-инженерное училище. Окончил Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске.Капитан Борис Соколов, оперуполномоченный особого отдела КГБ СССР по Туркестанскому военному округу, в 1984-1985 годах находился в спецкомандировке в Афганистане. Указом президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, Борису Иннокентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.