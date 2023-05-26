На берегу Байкала нашли древний кенотаф

Раскопки проводили иркутские археологи



Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета обнаружили кенотаф (символическое погребение) во время раскопок в Приольхонье. Выдолбленная в скальной породе могильная яма содержала артефакты эпохи позднего неолита.



Раскопки проходили в начале мая на берегу бухты Шида (Малое море озера Байкал). Работы возглавил доцент кафедры истории и философии ИрНИТУ Дмитрий Кичигин. В состав археологического отряда вошли профессор кафедры Артур Харинский и старший преподаватель Алексей Коростелев.



Учёные вскрыли кольцевую каменную конструкцию, которую местные жители задевали ногами, перемещаясь по участку. Выяснилось, что под ней находится неолитическое погребение. Открытие положило начало новому полевому сезону археологов.



Дмитрий Кичигин рассказал, что в ходе раскопок была обнаружена могильная яма без скелета, выдолбленная в скальной породе. Поскольку металл в неолите (завершающем этапе каменного века) ещё не использовали, скорее всего, углубление в скальнике сделали при помощи орудий с роговыми наконечниками.



- В погребальной практике народов мира встречаются так называемые кенотафы – т.е. могилы без человеческих останков. Так «хоронили», если человек утонул, погиб при пожаре либо нападении дикого зверя. Чтобы совершить погребальный обряд при отсутствии тела, в «могилу» помещали куклу или чучело, символизировавшее умершего. В эту же яму клали и личные вещи покойного. На то, что мы нашли именно кенотаф, указывает отсутствие каких-либо костных остатков при наличии всех атрибутов погребального комплекса: надмогильная конструкция, выдолбленная в скальной породе глубокая могильная яма, следы интенсивного огня (обряд кремации). Об этом свидетельствуют и ярко-красный цвет камней заполнения ямы, углистое насыщение грунта в ней, наличие предметов быта, необходимых умершему во внеземной жизни, - рассказал Дмитрий Кичигин.



В погребении нашли орудия труда, включая нож-бифас листовидной формы из кварцита, тесло из сланца для работы с деревом, скребок для обработки шкур животных, округлую гальку и почти целый горшок, украшенный гребенчатым штампом.



Особого внимания заслуживает тесло из идеально ошлифованного сланца. Весь каменный набор орудий выполнен на высочайшем уровне, что ещё раз подчёркивает датировку погребения поздним неолитом, т.е. тогда, когда технологии обработки камня достигли расцвета. В Прибайкалье этот период называется «Серовским временем».



После раскопок артефакты доставили в Иркутск для всестороннего анализа, а захоронение рекультивировали. Раскопанный объект является частью крупного погребального комплекса, исследование которого политеховцы продолжат в следующем сезоне, сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

