В Бурятии местами мокрый снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В регионе сегодня ветрено



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 апреля в республике переменная облачность, днём местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по северу местами умеренные. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15-16 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5, по крайнему югу до +12,+17.



В Улан-Удэ днём возможен небольшой мокрый снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +8,+10.

