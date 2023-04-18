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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе сегодня ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 апреля в республике переменная облачность, днём местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по северу местами умеренные. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15-16 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5, по крайнему югу до +12,+17.

В Улан-Удэ днём возможен небольшой мокрый снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +8,+10.
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