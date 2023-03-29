Аэропорт «Байкал» призвал пассажиров приезжать на рейсы заранее

«2-3 человека опаздывают стабильно»

В социальных сетях гендиректор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев попросил пассажиров приезжать в аэровокзал заранее:

«Учитывайте пробки и непредвиденные ситуации. Часто пассажиры приезжают в аэропорт без паспорта».

По его словам, регистрация по правилам авиакомпаний заканчивается за 40 минут до вылета.

«И на стойке регистрации начинается регистрация следующего рейса. Крики не помогают. Самолёт должен улететь вовремя, - отметил он. - Просим приезжать на рейс за 2-3 часа до вылета. Аэропорт работает круглосуточно. Вы спокойно подождёте рейс в аэровокзале».

Дмитрий Гармаев сообщил «Байкал-Daily», что каждый день «два-три человека опаздывают стабильно»:

- Это только на Москву. Бывает и на региональные рейсы умудряются опоздать.