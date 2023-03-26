На СВО в День защитника Отечества погиб доброволец из Бурятии



Во время специальной военной операции в городе Артемовск погиб 42-летний Николай Трифонов из Бурятии. Его жизнь оборвалась в День защитника Отечества, 23 февраля.



Похоронили героя месяц спустя, 22 марта, в тарбагатайском селе Надеино, сообщается в вайбер-группе «Тарбагатай-инфо 24/7».



Николай Михайлович родился в Надеино 23 декабря 1980-го и учился в местной школе. После окончания девяти классов работал в колхозе «Искра».



Служил он в соседней Чите. На СВО Трифонов был бойцом штурмовых отрядов и погиб, с честью и достоинством исполнив свой воинский долг. Нашего земляка наградили несколькими медалями, в том числе – «За отвагу».

