На СВО в День защитника Отечества погиб доброволец из Бурятии

Ему было всего 42 года
Во время специальной военной операции в городе Артемовск погиб 42-летний Николай Трифонов из Бурятии. Его жизнь оборвалась в День защитника Отечества, 23 февраля.
Похоронили героя месяц спустя, 22 марта, в тарбагатайском селе Надеино, сообщается в вайбер-группе «Тарбагатай-инфо 24/7».
Николай Михайлович родился в Надеино 23 декабря 1980-го и учился в местной школе. После окончания девяти классов работал в колхозе «Искра».
Служил он в соседней Чите. На СВО Трифонов был бойцом штурмовых отрядов и погиб, с честью и достоинством исполнив свой воинский долг. Нашего земляка наградили несколькими медалями, в том числе – «За отвагу».
Ему было всего 42 года
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