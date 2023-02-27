Джидинский район гордится своим ветераном
23 февраля, в День защитника Отечества, своё 99-летие отметил житель Джидинского района Бурятии, ветеран Жаргал Боролдоевич Бадмаев.
Жаргал Боролдоевич с 1942 года проходил службу в Монгольской Народной Республике. Победу встретил на родной земле, поднимая сельское хозяйство. Награждён орденом Отечественной войны II степени.
Ветерана поздравили представители администрации района. Имениннику пожелали здоровья, бодрости души и жизненного благополучия. Об этом сообщает паблик «Джидинский район».
Жителя Бурятии поздравили с 99-летием
Общество, Фото:
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