В Иркутске откроется выставка обрядовых кукол

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Выставка «Безликая красавица: секреты народной куклы» откроется сегодня в Иркутском Доме народного творчества. Посетители увидят традиционные обрядовые и постобрядовые куклы. Их современные авторские интерпретациии изготовили более 50 мастеров Прибайкалья - из Черемхово, Саянска, Усть-Кутского, Балаганского и Ольхонского районов. В экспозиции представлены более двухсот кукол, сообщают «Вести-Иркутск».- Каждая кукла несёт свой смысл. К примеру, куклы Лихоманки защищают от болезней и бед. Ещё один талисман — кукла Подорожница. Её брали с собой в поездки. Как правило, клали в неё монетку на счастье, - говорится в сюжете «Вести-Иркутск».