Абсолютным победителем в бурятском шууд-теннисе стал Арсалан Тулонов
С 10 по 12 февраля в Иволгинском районе Бурятии состоялся международный турнир по настольному теннису на призы буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева. В течение трёх дней 281 спортсмен из Монголии, Забайкальского края, Агинского округа, Иркутска, Новосибирской и Московской областей, Якутии и районов Бурятии боролись за награды в шууд-теннисе и личных первенствах.
Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, абсолютным победителем в первенстве по бурятскому шууд-теннису стал Арсалан Тулонов.
Призами победителям за первое место стали денежное поощрение в размере 50000 рублей и золотые обереги стоимостью 40000 рублей. Денежные призы за вторые и третьи места составили 25000 и 10000 рублей соответственно. Об этом рассказали в Буддийской традиционной Сангхе России.
В Бурятии прошёл международный турнир по настольному теннису
Общество, Фото:
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