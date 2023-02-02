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В Прибайкальском нацпарке проверили кормушки для оленей и косуль

В Прибайкальском нацпарке проверили кормушки для оленей и косуль
Общество,  Фото:научный отдел ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Осенью кормушки заполняли сеном

В канун больших морозов инспекторы Прибайкальского национального парка провели ревизию биотехнических объектов — кормушек для оленей и косуль. Их осенью заполнили сеном и древесно-веточным кормом.

В ходе работ отмечалось, какие кормушки и какими видами копытных охотнее посещаются, проверено сколько кормов в них осталось, при необходимости и возможности проводилась дополнительная выкладка сена.


Попутно возле каждой кормушки проводилось измерение глубины снежного покрова. Собранные данные позволят специалистам оценить условия зимовки диких копытных, правильность проведения биотехнических работ в национальном парке и при необходимости скорректировать планы заготовки кормов и размещения подкормочных площадок на следующий год.

Продолжается подкормка кабанов. В среднем в каждую кормушку еженедельно выкладывается 250 кг овса, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».


Иркутская область национальный парк дикие животные

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