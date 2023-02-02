В Прибайкальском нацпарке проверили кормушки для оленей и косуль













В канун больших морозов инспекторы Прибайкальского национального парка провели ревизию биотехнических объектов — кормушек для оленей и косуль. Их осенью заполнили сеном и древесно-веточным кормом.В ходе работ отмечалось, какие кормушки и какими видами копытных охотнее посещаются, проверено сколько кормов в них осталось, при необходимости и возможности проводилась дополнительная выкладка сена.Попутно возле каждой кормушки проводилось измерение глубины снежного покрова. Собранные данные позволят специалистам оценить условия зимовки диких копытных, правильность проведения биотехнических работ в национальном парке и при необходимости скорректировать планы заготовки кормов и размещения подкормочных площадок на следующий год.Продолжается подкормка кабанов. В среднем в каждую кормушку еженедельно выкладывается 250 кг овса, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».