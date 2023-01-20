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В Бурятии сельчане спасли ястреба и поселили его у себя

В Бурятии сельчане спасли ястреба и поселили его у себя
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Через несколько дней птицу передали ветеринарам

Эта история произошла в Мухоршибирском районе. Недавно местные жители спасли ястреба со сломанным крылом. Пернатого хищника обнаружили в ограде дома.

Неравнодушные люди забрали птицу к себе. Сельчане рассказали, что аппетит у ястреба хороший и он «ест мясо». А 17 января его увезли в Улан-Удэ и передали ветеринарам.

Специалисты заявили, что есть возможность поместить птицу в «живой уголок» Этнографического музея на Верхней Берёзовке. О животных, попавших в беду, предлагают сообщать в Бурприроднадзор по телефону 8 (3012) 44-44-97.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2022 года с озера Маракта в Еравнинском районе спасли пару раненых лебедей, которые из-за травм не смогли улететь в тёплые края. Пернатых приютила местная жительница, у которой есть своё фермерское хозяйство. Специалисты же установили, что лебеди краснокнижные.

В мае в Улан-Удэ жительница ПВЗ обнаружила на Сиреневом бульваре ворона, который не мог летать. Птица могла погибнуть от собак или от проезжающих автомобилей. Специалисты передали ворона в Этнографический музей.

В декабре 2021 года жительница Москвы, приехавшая в Бурятию в командировку, не смогла пройти мимо неподвижно лежащей на дороге птицы. Спасённой птицей оказалась ястребиная сова.




  

птицы природа

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