В Улан-Удэ спасли от гибели ворона

Нуждающегося в помощи ворона подобрали на Сиреневом бульваре
В Улан-Удэ жительница ПВЗ обнаружила на Сиреневом бульваре ворона, который не мог летать. Птица могла погибнуть от собак или от проезжающих автомобилей.
Женщина обратилась в Бурприроднадзор. После чего специалисты передали птицу в Этнографический музей.
- Ворон не может летать, поэтому его передали в музей, где есть условия для проживания. Сотрудники Этнографического музея будут наблюдать за птицей. Если она не сможет летать, то будет жить в вольере на постоянной основе, - рассказали в Бурприроднадзоре.
Специалисты напоминают, что чаще всего птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна!
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Вмешательство человека необходимо только в следующих случаях:
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- птица имеет видимые глазу травмы (ранена, сломано крыло, лапа и т.д.);
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- птенец ещё не имеет оперения, нарушена координация, закрыты глаза.
Телефон Бурприроднадзора 44-44-97
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