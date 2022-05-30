В Улан-Удэ спасли от гибели ворона





В Улан-Удэ жительница ПВЗ обнаружила на Сиреневом бульваре ворона, который не мог летать. Птица могла погибнуть от собак или от проезжающих автомобилей.Женщина обратилась в Бурприроднадзор. После чего специалисты передали птицу в Этнографический музей.- Ворон не может летать, поэтому его передали в музей, где есть условия для проживания. Сотрудники Этнографического музея будут наблюдать за птицей. Если она не сможет летать, то будет жить в вольере на постоянной основе, - рассказали в Бурприроднадзоре.Специалисты напоминают, что чаще всего птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна!Вмешательство человека необходимо только в следующих случаях:- птица имеет видимые глазу травмы (ранена, сломано крыло, лапа и т.д.);- птенец ещё не имеет оперения, нарушена координация, закрыты глаза.Телефон Бурприроднадзора 44-44-97