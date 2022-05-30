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В Улан-Удэ спасли от гибели ворона

В Улан-Удэ спасли от гибели ворона
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Нуждающегося в помощи ворона подобрали на Сиреневом бульваре

В Улан-Удэ жительница ПВЗ обнаружила на Сиреневом бульваре ворона, который не мог летать. Птица могла погибнуть от собак или от проезжающих автомобилей.

Женщина обратилась в Бурприроднадзор. После чего специалисты передали птицу в Этнографический музей.

 - Ворон не может летать, поэтому его передали в музей, где есть условия для проживания. Сотрудники Этнографического музея будут наблюдать за птицей. Если она не сможет летать, то будет жить в вольере на постоянной основе, - рассказали в Бурприроднадзоре.


Специалисты напоминают, что чаще всего птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна!

Вмешательство человека необходимо только в следующих случаях:

- птица имеет видимые глазу травмы (ранена, сломано крыло, лапа и т.д.);

- птенец ещё не имеет оперения, нарушена координация, закрыты глаза.

Телефон Бурприроднадзора 44-44-97

птицы Бурприроднадзор

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