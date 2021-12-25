В Бурятии спасли ястребиную сову

Общество, Фото: Мария Ершова

Спасительницей птицы оказалась жительница Москвы



История эта началась в Бурятии ещё в начале декабря. Из проезжающей машины люди увидели на дороге неподвижно лежащую птицу. Они оказались неравнодушными и взяли птицу с собой, чтобы оказать ей помощь. Так, жительница Москвы, Мария Ершова, находящаяся в республике в командировке, оказалась в роли спасительницы этой, как впоследствии выяснилось, редкой птицы – ястребиной совы.



- Ястребиная сова – обитатель нашей северной тайги, лесотундры. С наступлением зимы, может откочевывать в более южные районы. Сова средних размеров, с ястребиным профилем и окраской (отсюда название), - сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.



Осмотрев птицу, Мария Алексеевна поняла, что ей требуется срочная помощь, у совы был закрыт и не открывался один глаз. Птица была малоактивна, не ела и , казалось, пребывала в шоковом состоянии.



Женщина дозвонилась до ветеринарной клиники и повезла показывать сову. В течение трёх дней сове оказывали необходимую помощь, ставили уколы, проводили восстановительные процедуры. Всё это время сова жила дома у Марии Ершовой в купленной ею для такого случая клетке. И даже ездила с хозяйкой на её работу, так как оставить сову дома было не с кем.



За это время Мария Алексеевна успела связаться со экостанцией РЭБЦ РБ, чтобы получить консультацию по питанию и уходу, определить состояние птицы по её поведению и установить, когда её можно будет выпустить обратно в природную среду.



Наконец, у совы глаз полностью открылся, а сама она выглядела более живой и активной. Поэтому, после дополнительной консультации с орнитологом, было выбрано место и время выпуска.



Возвращение птицы на природу состоялось в тёплый декабрьский день. Место было выбрано в характерном для вида биотопе: смешанном елово-лиственничном лесу, в гористой местности, недалеко от Улан-Удэ.

