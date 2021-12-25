Спасительницей птицы оказалась жительница Москвы
История эта началась в Бурятии ещё в начале декабря. Из проезжающей машины люди увидели на дороге неподвижно лежащую птицу. Они оказались неравнодушными и взяли птицу с собой, чтобы оказать ей помощь. Так, жительница Москвы, Мария Ершова, находящаяся в республике в командировке, оказалась в роли спасительницы этой, как впоследствии выяснилось, редкой птицы – ястребиной совы.
- Ястребиная сова – обитатель нашей северной тайги, лесотундры. С наступлением зимы, может откочевывать в более южные районы. Сова средних размеров, с ястребиным профилем и окраской (отсюда название), - сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.
Осмотрев птицу, Мария Алексеевна поняла, что ей требуется срочная помощь, у совы был закрыт и не открывался один глаз. Птица была малоактивна, не ела и , казалось, пребывала в шоковом состоянии.
Женщина дозвонилась до ветеринарной клиники и повезла показывать сову. В течение трёх дней сове оказывали необходимую помощь, ставили уколы, проводили восстановительные процедуры. Всё это время сова жила дома у Марии Ершовой в купленной ею для такого случая клетке. И даже ездила с хозяйкой на её работу, так как оставить сову дома было не с кем.
За это время Мария Алексеевна успела связаться со экостанцией РЭБЦ РБ, чтобы получить консультацию по питанию и уходу, определить состояние птицы по её поведению и установить, когда её можно будет выпустить обратно в природную среду.
Наконец, у совы глаз полностью открылся, а сама она выглядела более живой и активной. Поэтому, после дополнительной консультации с орнитологом, было выбрано место и время выпуска.
Возвращение птицы на природу состоялось в тёплый декабрьский день. Место было выбрано в характерном для вида биотопе: смешанном елово-лиственничном лесу, в гористой местности, недалеко от Улан-Удэ.
В Бурятии спасли ястребиную сову
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спасительницей птицы оказалась жительница Москвы
Отмечается снижение ежесуточного прироста новых больных
Понижение температуры не повлияло на боевую подготовку военнослужащих
Фестиваль скорости на льду пройдёт весной в Бурятии
Ранее подобной поддержкой воспользовался только один человек
Девочку преследовал пьяный мужчина
Она посвящена Будде Авалокитешваре Арьябале
В Улан-Удэ днём до -25
Мероприятие прошло в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
Свои работы представят более 40 мастеров Бурятии и Забайкалья
Новые меры начнут действовать с 25 декабря
Рождественские дары передал глава Бурятии
Выпуск готовой продукции планируют начать с третьего квартала 2023 года
Он связал столицу региона с посёлком Молодёжный
Доплата, выпадающая на новогодние каникулы, будет зачислена в декабре