Спасённые в Бурятии лебеди оказались краснокнижными

Весной птиц пообещали выпустить на волю









- Поэтому спасение этих красивых птиц – знаковое и хорошее событие для Бурятии. Благодарим семью Жамбалдоржиевых за неравнодушие и помощь в спасении лебедей, – добавили в Бурприроднадзоре. – Весной мы выпустим их в естественную среду обитания. Будем следить за их состоянием и содержанием совместно с Росприроднадзором.

