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Спасённые в Бурятии лебеди оказались краснокнижными

Спасённые в Бурятии лебеди оказались краснокнижными
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Весной птиц пообещали выпустить на волю

В конце октября на озере Маракта в Еравнинском районе Бурятии обнаружили раненых лебедей, которые не могли улететь в тёплые края. Они находились в полынье на поверхности воды достаточно далеко от берега. В это время водоём уже покрывается льдом.

Птицы выглядели истощёнными и явно нуждались в помощи. Первой их обнаружила местная жительница, которая рассказала об этом учителям местной школы.  В итоге сформировалась целая спасательная команда из двух девятиклассников, преподавателя химии, начальника пожарной службы и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Последние, разбив лёд, на лодке проложили путь к спасению лебедей. На берегу школьники вместе с пожарными смогли отловить их и передали специалистам из ветеринарной службы.

Пернатых приютила местная жительница Цыцыгма Жамбалдоржиева, у которой есть своё фермерское хозяйство. Спустя несколько месяцев в Бурприроднадзоре рассказали, как сложилась судьба лебедей. Они живут в комфортных условиях, в тёплом новом помещении. А Жамбалдоржиевы с любовью ухаживают за своими подопечными.

- Лебеди оказались краснокнижными. Это малые лебеди – вид, занесённый в Красную книгу России, – отметили в ведомстве. – Первое, что бросается в глаза – окрас. Он белый, почти белоснежный. Внешне птица похожа на кликуна. Она не зря носит приставку «малая», потому что размер взрослой особи действительно меньше, чем у похожих птиц.

Малый лебедь находит пару на всю жизнь и сохраняет верность партнёру даже после его смерти. Это тотем бурятских племён – хоринского и хонгодоров. Изображение лебедя есть и на гербе Еранинского района.

- Поэтому спасение этих красивых птиц – знаковое и хорошее событие для Бурятии. Благодарим семью Жамбалдоржиевых за неравнодушие и помощь в спасении лебедей, – добавили в Бурприроднадзоре. – Весной мы выпустим их  в естественную среду обитания. Будем следить за их состоянием и содержанием совместно с Росприроднадзором.
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